Точное место саммита Путина и Трампа еще не определено

«Чиновники администрации все еще направляются на Аляску… чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России», — говорится в сообщении.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские чиновники еще не определили место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

«Американские чиновники спешат завершить согласование деталей перед пятничным саммитом между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. При этом за четыре дня до этой важной встречи все еще остаются нерешенными как логистические, так и геополитические вопросы. По состоянию на понедельник место проведения саммита еще не было объявлено. Чиновники администрации все еще направляются на Аляску… чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России», — говорится в сообщении телеканала.

За линией перемен. Что известно о саммите Путина и Трампа на Аляске и о какой сделке все говорят?

Ранее портал Alaska Landmine писал, что встреча лидеров, запланированная на 15 августа, может пройти в Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд. На данный момент гостиница не позволяет бронировать номера на даты саммита. -0-

