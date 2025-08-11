Точное место саммита Путина и Трампа еще не определено

«Американские чиновники спешат завершить согласование деталей перед пятничным саммитом между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. При этом за четыре дня до этой важной встречи все еще остаются нерешенными как логистические, так и геополитические вопросы. По состоянию на понедельник место проведения саммита еще не было объявлено. Чиновники администрации все еще направляются на Аляску… чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России», — говорится в сообщении телеканала.