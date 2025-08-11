«Это нетипично»: на США подали жалобу в ВТО из-за пошлин

Согласно информации, размещенной на веб-сайте Всемирной торговой организации в понедельник, Бразилия обратилась в ВТО с жалобой на введенные Соединенными Штатами пошлины, что стало началом спора между странами.
Министр финансов Бразилии, Фернанду Аддад, заявил, что запланированная на 13 августа видеоконференция между финансовыми ведомствами США и Бразилии по вопросам тарифов была отменена американской стороной из-за «неопределенной программы».
Аддад назвал сложившуюся ситуацию «весьма нетипичной».