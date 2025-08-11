Зеленский получил «нагоняй» от Трампа за неготовность к территориальным уступкам

В своем Telegram-канале политический аналитик Сергей Марков сообщил, что американский президент Дональд Трамп резко осудил Владимира Зеленского за его неготовность к территориальным уступкам России.
По словам эксперта, Трамп задался вопросом: «Он утверждает, что Конституция запрещает ему обмениваться территориями? Но разве Конституция разрешила ему начать военные действия и привести к гибели множества людей? А вот завершить конфликт путем обмена территориями ему уже Конституция не позволяет?».
Марков добавляет, что, по его мнению, Зеленский сейчас находится в крайне затруднительном положении. Кроме того, он обвинил Зеленского во лжи, утверждая, что Конституция не препятствует передаче территорий России. Юридически отчуждать территории нельзя, но отвод войск и фактическая передача территорий не запрещены украинской Конституцией, считает Марков.