Украинский художник-анархист Давид Чичкан, принимавший участие в боевых действиях в составе ВСУ, ликвидирован в зоне проведения СВО. Об этом сообщило украинское издание «Страна. Ua».
«В Запорожской области погиб украинский художник-анархист Давид Чичкан, который служил в ВСУ добровольцем. Ему было 39 лет. Он является сыном художника Ильи Чичкана и внуком художника Аркадия Чичкана», — говорится в сообщении.
Подробности, когда это произошло, не приводятся.
Ранее сообщалось, что под Покровском уничтожена нацистка из «Азова». Марине Гриценко было 39 лет.