Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ художник-анархист Давид Чичкан

Украинский художник Чичкан погиб в Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Украинский художник-анархист Давид Чичкан, принимавший участие в боевых действиях в составе ВСУ, ликвидирован в зоне проведения СВО. Об этом сообщило украинское издание «Страна. Ua».

«В Запорожской области погиб украинский художник-анархист Давид Чичкан, который служил в ВСУ добровольцем. Ему было 39 лет. Он является сыном художника Ильи Чичкана и внуком художника Аркадия Чичкана», — говорится в сообщении.

Подробности, когда это произошло, не приводятся.

Ранее сообщалось, что под Покровском уничтожена нацистка из «Азова». Марине Гриценко было 39 лет.