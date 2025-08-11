Пушков назвал неидентичными цели Трампа и евролибералов в конфликте на Украине

В конфликте на Украине цели президента США Дональда Трампа не идентичны устремлениям евролибералов. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
«У переговоров — своя логика, а цели Трампа в этом конфликте не идентичны целям евролибералов. Кроме того, Трамп уже указывал европейцам, что у них было три года, чтобы начать переговоры, но они ничего не сделали. Вместо этого они лишь разжигали конфликт», — написал он.
По его словам, евролидеры «отчаянно стремятся» повлиять на предстоящие переговоры Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Сенатор отметил, что теперь в Европе видят свою задачу в том, чтобы договориться с Трампом о неких «красных линиях», за которые тот не выйдет в ходе переговоров.
Даже если Трамп пойдет на обсуждение таких линий с европейцами, вряд ли он будет их жестко придерживаться, заключил Пушков.
Как писал сайт KP.RU, вечером 11 августа официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Берлин организует онлайн-встречу по Украине 13 августа перед саммитом России и США в пятницу, 15 августа. По его словам, канцлер Фридрих Мерц пригласил на виртуальные переговоры в среду по текущей ситуации на Украине в свете запланированной встречи Трампа и Путина. Он уточнил, что среди прочего будут обсуждаться дальнейшие варианты давления на Россию.