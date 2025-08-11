Ранее KP.RU сообщил, что на Украине продолжают сражаться со всем русским. При этом в Кремле не раз заявляли, что уничтожить русскую культуру невозможно, как бы не пытался киевский режим. При этом на Украине продолжают врать, что не преследуют людей, которые хотят разговаривать на русском, читать литературу и слушать музыку на русском языке.