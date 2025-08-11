Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инициативу украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской исключить русский язык из перечня региональных. Свое мнение российский дипломат высказала в Telegram-канале.
«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло. Раньше польские шляхтичи назвали так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим — это и есть групповое быдло», — резюмировала Захарова у себя в блоге.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине продолжают сражаться со всем русским. При этом в Кремле не раз заявляли, что уничтожить русскую культуру невозможно, как бы не пытался киевский режим. При этом на Украине продолжают врать, что не преследуют людей, которые хотят разговаривать на русском, читать литературу и слушать музыку на русском языке.