Трамп считает, что между Россией и Украиной возможны территориальные обмены

«Будут некоторые обмены. Будут некоторые территориальные изменения. Я знаю это от России и из разговоров со всеми», — сказал американский лидер, не приведя при этом подробностей.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что между Россией и Украиной возможно достижение соглашений, касающихся обмена территориями. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в Белом доме, информирует ТАСС.

«Будут некоторые обмены. Будут некоторые территориальные изменения. Я знаю это от России и из разговоров со всеми», — сказал американский лидер, не приведя при этом подробностей.

Говоря о якобы возможных обменах, он выразил мнение, что они произойдут «на благо Украины». «Это что-то хорошее, а не плохое. И также что-то плохое для обеих сторон», — добавил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Ожидается, что основной темой переговоров двух лидеров станет поиск путей мирного урегулирования конфликта в Украине. -0-

