Силовики проведут расследование действий ВСУ против людей в ДНР

Российский Следственный комитет займётся расследованием очередного инцидента, связанного с действиями украинских военных формирований против гражданского населения в Донецкой Народной Республике.

По данным, полученным от представителей исполнительной власти, мирный житель города Дзержинска, входящего в состав Горловского городского округа ДНР, получил ранения в результате вооружённой агрессии со стороны Украины.

В рамках расследования Следственный комитет намерен выяснить все обстоятельства произошедшего и предоставить правовую оценку действиям лиц, имеющих отношение к этому инциденту.