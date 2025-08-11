Российский Следственный комитет займётся расследованием очередного инцидента, связанного с действиями украинских военных формирований против гражданского населения в Донецкой Народной Республике.
По данным, полученным от представителей исполнительной власти, мирный житель города Дзержинска, входящего в состав Горловского городского округа ДНР, получил ранения в результате вооружённой агрессии со стороны Украины.
В рамках расследования Следственный комитет намерен выяснить все обстоятельства произошедшего и предоставить правовую оценку действиям лиц, имеющих отношение к этому инциденту.