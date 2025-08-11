В США до сих пор ничего не готово перед встречей Путина и Трампа

«По состоянию на понедельник место проведения саммита ещё не было объявлено. Чиновники администрации всё ещё направляются на Аляску… чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России», — указано в сообщении телеканала.
Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированные на 15 августа на территории Аляски, будут сосредоточены на вопросах урегулирования украинского кризиса. Американский лидер позднее заявил, что характер встречи с российским коллегой является ознакомительным, а её основная цель — «восполнить пробелы» в двусторонних отношениях.