В США до сих пор ничего не готово перед встречей Путина и Трампа

В организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске до сих пор сохраняется неопределённость. Логистические и геополитические вопросы пока остаются нерешёнными. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник: Life.ru

«По состоянию на понедельник место проведения саммита ещё не было объявлено. Чиновники администрации всё ещё направляются на Аляску… чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России», — указано в сообщении телеканала.

Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированные на 15 августа на территории Аляски, будут сосредоточены на вопросах урегулирования украинского кризиса. Американский лидер позднее заявил, что характер встречи с российским коллегой является ознакомительным, а её основная цель — «восполнить пробелы» в двусторонних отношениях.

