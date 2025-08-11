«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пэцэушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло. Раньше польские шляхтичи называли так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим — это и есть групповое быдло», — написала Захарова.