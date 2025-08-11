Наивысший уровень погодной опасности объявлен на юго-западе Франции из-за жары

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная метеорологическая служба Франции объявила наивысший, «красный» уровень погодной опасности в 16 департаментах страны из-за жары. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно прогнозам, 12 августа температура воздуха в 16 департаментах на юго-западе Франции может достичь 42 градусов по Цельсию. Аномальная жара в целом охватит большую часть территории страны. В 65 департаментах, в том числе в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс, объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень угрозы.
Франция столкнулась с аномально жаркой погодой текущим летом. Напряженной остается ситуация с лесными пожарами в стране. Пожарные круглосуточно борются с огнем, привлекая авиацию и дополнительные силы из других регионов. Ранее телеканал BFMTV сообщал, что на юге Франции в результате крупнейшего за 76 лет лесного пожара в департаменте Од было уничтожено до 900 га виноградников. -0-