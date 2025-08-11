Наивысший уровень погодной опасности объявлен на юго-западе Франции из-за жары

Франция столкнулась с аномально жаркой погодой текущим летом. Напряженной остается ситуация с лесными пожарами в стране. Пожарные круглосуточно борются с огнем, привлекая авиацию и дополнительные силы из других регионов. Ранее телеканал BFMTV сообщал, что на юге Франции в результате крупнейшего за 76 лет лесного пожара в департаменте Од было уничтожено до 900 га виноградников. -0-