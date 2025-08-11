На Западе раскрыли ошибочность позиции Украины: стратегия Киева и его союзников несбыточна

Стратегия Украины и ее европейских сторонников по поводу невозможности уступки территорий нереалистична. Об этом написала газета Financial Times.
В статье отметили, что самые убедительные аналитические данные свидетельствуют, что Украина проигрывает и проблема с людскими ресурсами на передовой становится все более острой.
«Позиция Киева о невозможности уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях она нереалистична», — подчеркнуло издание.
Кроме того, в материале указывалось, что при рассмотрении будущего республики в более широком смысле ключевые европейские правительства понимают, что спор не может сводиться исключительно к территориальному вопросу, каким бы важным он ни был.
Кроме того газета указала, что Украину могут поставить перед фактом сделки между президентом России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Издание полагает, что российский лидер может использовать «расплывчатого в формулировках» Трампа в интересах Москвы, что станет шагом к возможному заключению сделки между главами государств. При этом такое соглашение может быть представлено Украине как свершившийся факт, а в качестве угрозы может быть использовано прекращение военной помощи.