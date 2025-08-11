На Западе раскрыли ошибочность позиции Украины: стратегия Киева и его союзников несбыточна

Как писал сайт KP.RU, кроме того газета указала, что Украину могут поставить перед фактом сделки между президентом России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Издание полагает, что российский лидер может использовать «расплывчатого в формулировках» Трампа в интересах Москвы, что станет шагом к возможному заключению сделки между главами государств. При этом такое соглашение может быть представлено Украине как свершившийся факт, а в качестве угрозы может быть использовано прекращение военной помощи.