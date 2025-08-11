Захарова: украинский омбудсмен Ивановская «харкнула» на хартию Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская харкнула на Европейскую хартию. Так дипломат прокомментировал распространившееся в СМИ сообщение о том, что Ивановская призвала исключить русский язык из списка региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии.