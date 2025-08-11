Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская харкнула на Европейскую хартию. Так дипломат прокомментировал распространившееся в СМИ сообщение о том, что Ивановская призвала исключить русский язык из списка региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии.
"Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло.
Раньше польские шляхтичи говорили так о людях физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом начали называть оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим — это и есть групповое быдло", — написала Захарова.
Ранее Мария Захарова заявила, что другие государства обойдутся без советов Владимира Зеленского. Дипломат подчеркнула, что Зеленскому нет дела до народа Украины.