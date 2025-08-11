ЕС объявил о санкциях на фоне подготовки встречи Путина и Трампа

«Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС», — написала Каллас у себя в Х, подводя итоги обсуждения европейскими дипломатами предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.