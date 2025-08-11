Ричмонд
ЕС объявил о санкциях на фоне подготовки встречи Путина и Трампа

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке новых санкций против России. Об этом она сообщила 11 августа по итогам видеосовещания с министрами иностранных дел стран ЕС.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке новых санкций против России. Об этом она сообщила 11 августа по итогам видеосовещания с министрами иностранных дел стран ЕС.

«Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС», — написала Каллас у себя в Х, подводя итоги обсуждения европейскими дипломатами предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, все участники совещания высказались в поддержку усилий США, нацеленных на достижение справедливого мира. Каллас отметила, что европейские страны согласовали позиции по ключевым вопросам безопасности и выразили готовность содействовать укреплению обороноспособности Украины на фоне продолжающегося конфликта.

Ранее Кремль и Белый дом официально подтвердили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на территории Аляски. Точные детали мероприятия пока остаются неизвестными: конкретное место проведения не раскрывается ни российской, ни американской стороной.

