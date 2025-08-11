Нетаньяху: Израиль приближается к завершению кампании против ХАМАС

«Именно в эти дни, когда мы добиваемся значительных успехов над теми, кто стремился уничтожить нас, когда мы подходим к завершению кампании, стремясь уничтожить остатки иранской оси и освободить всех наших заложников — как живых, так и погибших, — мы отмечаем здесь, в сердце Иерусалима, нашей вечной столице, сам факт нашего существования и независимости. Это праздник для Государства Израиль и для Кнессета», — рассказал Нетаньяху.