Нетаньяху: Израиль приближается к завершению кампании против ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна приближается к завершению военной кампании против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а также против других сил, входящих в так называемую иранскую ось в регионе. Об этом он сообщил в ходе церемонии открытия музея Кнессета (парламента Израиля) в Иерусалиме.
«Именно в эти дни, когда мы добиваемся значительных успехов над теми, кто стремился уничтожить нас, когда мы подходим к завершению кампании, стремясь уничтожить остатки иранской оси и освободить всех наших заложников — как живых, так и погибших, — мы отмечаем здесь, в сердце Иерусалима, нашей вечной столице, сам факт нашего существования и независимости. Это праздник для Государства Израиль и для Кнессета», — рассказал Нетаньяху.
Его заявление распространила канцелярия главы правительства.
Ранее израильское правительство одобрило решение Нетаньяху о полной оккупации города Газа.
Позже в Тель-Авиве начали акции протеста против решения премьер-министра.