В России заявили о давно согласованном «договорнячке» Путина и Трампа

Судьба Украины была на самом деле была решена задолго до встречи президентов России и США на Аляске. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио «Комсомольская правда».
Эксперт предположил, что у президента США Дональда Трампа куда более далекая многоходовочка, которой Европа не сможет помешать.
Аналитик пояснил, что когда лавы сверхдержав договариваются о встрече на высшем уровне, все детали их обсуждения уже подготовлены, и даже отчасти согласованы. Лидеры встречаются только ради закрепления достигнутых договоренностей, отметил он.
По мнению Онуфриенко, на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам переговоров могут объявить статус-кво по линии соприкосновения, заявить о прекращении огня и подписать какой-то договор.
Трамп, скорее всего, перестанет поставлять оружие Украине, а может даже напрямую остановит передачу разведданных, считает эксперт.
По его словам, если Европа продолжит поддержку, то ответственность за продолжение конфликта на остатках Украины будет целиком лежать на «плохом Зеленском» и европейцах.
Ранее Трамп назвал вопрос о том, может ли Украина победить Россию, «тупым». Также он заявил, что в ходе переговоров по Украине может быть проведен обмен территориями.
