Трамп отложил на 90 дней введение новых пошлин против импорта из Китая

Как писал сайт KP.RU, утром 11 августа глава Белого дома предложил Пекину через закупки американских соевых бобов сократить торговый дефицит, который наблюдается у США во взаимном сотрудничестве. По словам политика, он надеется, что Китай быстро учетверит заказы на соевые бобы. Кроме того, республиканец назвал это способом значительно сократить китайский торговый дефицит.