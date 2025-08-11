Ричмонд
Трамп отложил на 90 дней введение новых пошлин против импорта из Китая

Ранее Трамп предложил Пекину сократить торговый дефицит с США закупками бобов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который переносит на 90 дней введение новых торговых пошлин на импорт из КНР. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.

«Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней», — говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что документ был подписан всего за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная ранее республиканцем.

Как писал сайт KP.RU, утром 11 августа глава Белого дома предложил Пекину через закупки американских соевых бобов сократить торговый дефицит, который наблюдается у США во взаимном сотрудничестве. По словам политика, он надеется, что Китай быстро учетверит заказы на соевые бобы. Кроме того, республиканец назвал это способом значительно сократить китайский торговый дефицит.

