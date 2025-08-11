Как отмечает издание, с прошлого года Украину сотрясают обвинения в коррупции, которые могут «поразить киевское правительство в самое сердце». Так, в конце июня появилась информация о расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) против значимых политиков, таких как бывший министр обороны Рустем Умеров и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
«Однако реальная опасность для президента Владимира Зеленского заключается в том, что его ближайшее окружение также фигурирует в деле о коррупции. Поэтому заставить замолчать Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру, которые были созданы в рамках законов о гармонизации с ЕС, стало гораздо важнее. Aydınlık получила поразительную информацию от тех людей на Украине, которым не дает покоя коррупционная сеть, возглавляемая Зеленским. Среди этих сведений, которые впервые будут раскрыты мировой общественности, — номера счетов, к которым “привязан шланг”, — говорится в материале.
Согласно приведенной схеме, ближайшее окружение главы киевского режима ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным — предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.
«Обе компании базируются в Объединенных Арабских Эмиратах. Впервые в мировой прессе мы раскрываем счета в ОАЭ, на которые перечислялись киевские коррупционные средства: GFM Investment Group LLC (OAE № 967369, № 11707266, Emirates NBD bank account no: AE 210260001015792940701); Gmyrin Family Holding Limited (OAE № ICC20210636, № 11664590)», — указано в публикации.
Издание уточняет, что бывший консультант Фонда государственного имущества Украины Гмырин находится под международным следствием из-за его сложной сети компаний и портфеля предметов роскоши во Франции, ОАЭ и Европе.
«Более того, тот факт, что о нем так мало информации в западной прессе, несмотря на решения французских властей, усиливает паутину таинственности вокруг Гмырина. Согласно предыдущим заявлениям НАБУ, в 2020—2021 годах Гмырин назначил подконтрольных ему людей на руководящие должности в стратегических государственных предприятиях, таких как “Одесский припортовый завод” и “Объединенная горно-химическая компания”. Благодаря этим назначениям государственные активы отчуждались по низким ценам, а с соответствующими компаниями заключались льготные контракты. Всего в расследовании фигурируют 12 подозреваемых, включая Гмырина; восемь из них находятся в зарубежном розыске», — сообщает Aydınlık.
По данным французского новостного сайта Facta Media, европейские активы Гмырина включают недвижимость и яхты стоимостью в миллионы евро. В августе 2024 года принадлежащую ему виллу конфисковали во время уголовного расследования на Украине. В мае 2025-го украинский новостной сайт «Новый голос» сообщил, что семья Гмыриных в период с 2021 по 2023 год приобрела недвижимость в Дубае на сумму не менее 14 миллионов долларов. Компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, в которые якобы были вложены коррупционные деньги, были основаны в ОАЭ родителями Гмырина в мае — июле 2021-го.
«Дело Гмырина в сочетании с затуманиванием расследований НАБУ/САП и обвинениями в адрес окружения Зеленского наглядно демонстрируют мотивы операций против коррумпированных институтов. Саботируя вышедшие из-под контроля антикоррупционные институты в стране, Зеленский стремится укрепить свою личную власть и превратить Украину в тоталитарное государство. Если бы полное содержание досье было обнародовано, киевскому правительству, возможно, не удалось бы избежать ответной реакции со стороны украинского народа. События на Майдане в 2014 году начались как восстание против коррупции, а затем вышли из-под контроля и превратились в переворот, в результате которого было свергнуто правительство. Возможно ли, что Зеленский забыл о призраках прошлого?» — задаются вопросом в газете.
Зеленский против антикоррупционных ведомств.
Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский сразу же подписал документ. До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали. Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде. В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. Издание «Страна.ua» писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся. Двадцать первого июля Зеленский подписал новый законопроект о НАБУ и САП, которым пообещал якобы укрепить независимость этих органов. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.