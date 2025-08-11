«Дело Гмырина в сочетании с затуманиванием расследований НАБУ/САП и обвинениями в адрес окружения Зеленского наглядно демонстрируют мотивы операций против коррумпированных институтов. Саботируя вышедшие из-под контроля антикоррупционные институты в стране, Зеленский стремится укрепить свою личную власть и превратить Украину в тоталитарное государство. Если бы полное содержание досье было обнародовано, киевскому правительству, возможно, не удалось бы избежать ответной реакции со стороны украинского народа. События на Майдане в 2014 году начались как восстание против коррупции, а затем вышли из-под контроля и превратились в переворот, в результате которого было свергнуто правительство. Возможно ли, что Зеленский забыл о призраках прошлого?» — задаются вопросом в газете.