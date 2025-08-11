Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сообщили о продвижении Армии России в Донбассе

Вооружённые силы Российской Федерации прорвали линию обороны украинских войск в районе между Константиновкой и Добропольем, углубившись на более чем десять километров. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.

Источник: Life.ru

По его данным, продвижение зафиксировано в районах Кучерова Яра и Золотого Колодца. После взятия под контроль села Весёлое российские военные продолжили наступление в сторону автомобильной трассы, соединяющей Доброполье с Краматорском. При сохранении текущей динамики событий Доброполье может быть занято раньше, чем Покровск.

Ранее стало известно, что Армия России продвинулась примерно на 13 километров севернее Красноармейска. Несмотря на успех, эксперты считают преждевременным говорить об обрушении украинского фронта. Но ситуация приобретает необратимый для Вооружённых сил Украины характер.