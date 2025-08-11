На Украине сообщили о продвижении Армии России в Донбассе

По его данным, продвижение зафиксировано в районах Кучерова Яра и Золотого Колодца. После взятия под контроль села Весёлое российские военные продолжили наступление в сторону автомобильной трассы, соединяющей Доброполье с Краматорском. При сохранении текущей динамики событий Доброполье может быть занято раньше, чем Покровск.