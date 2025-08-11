Ричмонд
Трамп неожиданно заявил о недовольстве Зеленским из-за одного вопроса

Президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко не согласен с украинским лидером Владимиром Зеленским и обеспокоен его словами относительно территориальных вопросов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко не согласен с украинским лидером Владимиром Зеленским и обеспокоен его словами относительно территориальных вопросов. Об этом он высказался на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 11 августа.

Трамп заявил, что хорошо ладит с Зеленским, но с тем, что он сделал, не согласен.

По мнению американского лидера, этого военного конфликта не должно было быть.

Трамп отметил, что его обеспокоили слова Зеленского о необходимости получить одобрение в соответствии с конституцией.

Чтобы «вступить в войну и всех убить», ему одобрение не требовалось, добавил президент США.

Также он заявил, что «будут некоторые обмены территориями».

Ранее Трамп назвал вопрос о том, может ли Украина победить Россию, «тупым». Также он заявил, что в ходе переговоров по Украине может быть проведен обмен территориями.

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко высказал мнение, что судьба Украины была на самом деле была решена задолго до встречи президентов России и США на Аляске.

Эксперт предположил, что у Трампа куда более далекая многоходовочка, которой Европа не сможет помешать.

