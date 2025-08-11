В Пенсильвании на заводе прогремел взрыв, под завалами находятся люди

Взрыв произошел на заводе сталелитейной компании U.S. Steel в городе Клэртон (штат Пенсильвания), пострадали несколько человек, передает телеканал CBS News. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в результате взрыва несколько человек получили ранения. Спасательные службы получили сообщение о ЧП около 11.00 по местному времени (около 18.00 по минскому времени).
Агентство Associated Press, ссылаясь на чиновника, информировало, что после взрыва под завалами находятся люди.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что на месте ЧП работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям Пенсильвании и полиция штата.
Сообщается, что завод в Клэртоне считается самым крупным коксохимическим предприятием в Северной Америке.