Трамп заявил, что золото не будет облагаться импортными пошлинами в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует вводить пошлины на импорт золота.
«Золото не будет облагаться пошлинами», — написал политик в соцсети Truth Social.
2 апреля Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 государств и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и ЕС. Они начали действовать 7 августа.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ЕС устал от конфликта на Украине и хочет тратить деньги на себя.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше