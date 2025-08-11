Трамп заявил, что золото не будет облагаться импортными пошлинами в США

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 государств и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и ЕС. Они начали действовать 7 августа.