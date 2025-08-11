Ричмонд
Трамп заявил, что золото не будет облагаться импортными пошлинами в США

Американский лидер ранее подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% против более 60 стран и Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует вводить пошлины на импорт золота.

«Золото не будет облагаться пошлинами», — написал политик в соцсети Truth Social.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 государств и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и ЕС. Они начали действовать 7 августа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ЕС устал от конфликта на Украине и хочет тратить деньги на себя.

