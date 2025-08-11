Заявления президента США Дональда Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным не предрекают Украине ничего хорошего. Об этом заявил корреспондент Sky News Дэвид Блевенс.
«Это (слова Трампа о Зеленском — прим. ред.) не предвещает ничего хорошего перед историческим саммитом, назначенным на пятницу», — подчеркнул журналист.
Он отметил слово «уважительный», которым Трамп охарактеризовал решение российского президента приехать на встречу на Аляску. Однако глава Белого дома выразил недовольство высказываниями украинского политика, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам отчуждения территорий.
Блевенс заметил, что складывается ощущение, что Вашингтон вновь вернулись к тому моменту, когда Трамп унижает главу киевского режима.
Как писал сайт KP.RU, 11 августа в ходе общения с журналистами хозяин Овального кабинета сделал несколько довольно колких замечания в адрес украинца. Так, республиканец не подтвердил намерение приглашать главу киевского режима на встречу с российским лидером на Аляске. На вопрос, приглашен ли украинский политик на встречу 15 августа, Трамп подчеркнул, что Зеленский не является частью этого процесса.
Кроме того, американский лидер выдал неприятную правду для главаря киевского режима, указав, что Европа давно устала от украинского конфликта на Украине. По его словам, страны ЕС уже давно хотят прекратить противостояние, но якобы не знают как.