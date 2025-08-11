«Вновь унижает Зеленского»: На Западе потрясены заявлениями Трампа

Как писал сайт KP.RU, 11 августа в ходе общения с журналистами хозяин Овального кабинета сделал несколько довольно колких замечания в адрес украинца. Так, республиканец не подтвердил намерение приглашать главу киевского режима на встречу с российским лидером на Аляске. На вопрос, приглашен ли украинский политик на встречу 15 августа, Трамп подчеркнул, что Зеленский не является частью этого процесса.