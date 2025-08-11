Турецкое издание Aydınlık опубликовало информацию о банковских счетах фирм, зарегистрированных в ОАЭ, на которые, как утверждается, приближенные к Зеленскому ежемесячно перечисляют 50 миллионов долларов.
Утверждается, что эти компании связаны с Андреем Гмыриным, которого называют предполагаемым управляющим средствами, полученными незаконным путем.
«Впервые в мировой прессе мы раскрываем данные о счетах в ОАЭ, куда направлялись средства, полученные в результате коррупционных схем в Киеве: GFM Investment Group LLC», — сообщается в статье.
Газета подчеркивает, что с прошлого года Украину преследуют обвинения в коррупции, которые, по мнению издания, могут серьезно подорвать позиции украинского правительства.