При взрыве на заводе в Пенсильвании погиб человек

«По меньшей мере один человек погиб, еще двое числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе U.S. Steel в Клэртоне», — говорится в сообщении.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе сталелитейной компании U.S. Steel в американском штате Пенсильвания, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По данным телеканала, в больницы доставили минимум семь человек.

Агентство Associated Press со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находятся люди. -0-