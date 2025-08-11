При взрыве на заводе в Пенсильвании погиб человек

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе сталелитейной компании U.S. Steel в американском штате Пенсильвания, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
«По меньшей мере один человек погиб, еще двое числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе U.S. Steel в Клэртоне», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, в больницы доставили минимум семь человек.
Агентство Associated Press со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находятся люди. -0-