Трамп напомнил о победах России над Гитлером и Наполеоном

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Россия на протяжении своей истории участвовала во многих военных кампаниях. В качестве примера республиканец упомянул Вторую мировую войну и Отечественную войну 1812 года.

Источник: Life.ru

По словам Трампа, россияне являются «воюющей нацией», которая сумела одержать победы как над гитлеровской Германией, так и над армией французского императора.

«Они прошли через множество войн. Мой друг сказал, что Россия сильна, потому что она воюет. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона», — заявил хозяин Белого дома.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность отказа от посреднической роли в урегулировании вооружённого конфликта на Украине. Он отметил, что решение будет зависеть от итогов его предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом республиканец подчеркнул, что он сможет в первые пару минут встречи с российским коллегой понять, возможен ли мир на Украине.

