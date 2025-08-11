В Турции раскрыли поразительные данные о коррупционном трафике украинской верхушки

В материале указали, что с прошлого года Украину сотрясают обвинения в коррупции, которые могут поразить киевское правительство в самое «сердце». Так, в конце июня в прессе появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование в отношении политически значимых лиц, таких как экс-глава минобороны Рустем Умеров и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.