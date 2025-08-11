Турецкая газета Aydinlik опубликовала банковские счета находящихся в ОАЭ компаний, которые участвуют в коррупционной схеме окружения главы киевского режима Владимира Зеленского.
В материале указали, что с прошлого года Украину сотрясают обвинения в коррупции, которые могут поразить киевское правительство в самое «сердце». Так, в конце июня в прессе появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование в отношении политически значимых лиц, таких как экс-глава минобороны Рустем Умеров и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
«Однако реальная опасность для президента Владимира Зеленского заключается в том, что его ближайшее окружение также фигурирует в деле о коррупции. Поэтому заставить замолчать НАБУ и САП, которые были созданы в рамках законов о гармонизации с ЕС, стало гораздо важнее», — отметило издание.
Газета подчеркнула, что ею получена «поразительная информация» от тех людей на Украине, которым не дает покоя коррупционная сеть, возглавляемая Зеленским.
Согласно приведенной в материале схеме, ближайшее окружение Зеленского ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.
Как писал сайт KP.RU, накануне издание The Economist сообщило, что НАБУ может существенно повлиять на избирательную кампанию, которая начнется после завершения боевых действий на Украине. По данным газеты, после того как Зеленский под давлением европейских стран отказался ограничивать независимость НАБУ, расследования в ведомстве будут проводиться «с еще большим усердием».