В России увеличили выплаты детям, чьи родители попали в плен на СВО

Кабинет министров Российской Федерации расширил финансирование программы поддержки детей, чьи родители оказались в плену или пропали без вести в ходе специальной военной операции. Сумма выплат увеличена до 9,38 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Прежде размер финансирования из бюджета составлял 3,6 млрд. рублей. Эта мера поддержки также охватывает детей военнослужащих, которые были взяты в плен или числятся пропавшими без вести в ходе военных действий в Сирии.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что правительству важно оказать поддержку семьям, в том числе военнослужащим, которые сражаются в зоне проведения СВО. Более того, президент предложил ввести единый стандарт поддержки семей российских бойцов.