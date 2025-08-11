Ричмонд
В России увеличили выплаты детям, чьи родители попали в плен на СВО

В Правительстве РФ рассказали, что средства для выплат детям, чьи родители попали в плен или пропали без вести на СВО, выделяются из федерального бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Кабинет министров Российской Федерации расширил финансирование программы поддержки детей, чьи родители оказались в плену или пропали без вести в ходе специальной военной операции. Сумма выплат увеличена до 9,38 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Прежде размер финансирования из бюджета составлял 3,6 млрд. рублей. Эта мера поддержки также охватывает детей военнослужащих, которые были взяты в плен или числятся пропавшими без вести в ходе военных действий в Сирии.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что правительству важно оказать поддержку семьям, в том числе военнослужащим, которые сражаются в зоне проведения СВО. Более того, президент предложил ввести единый стандарт поддержки семей российских бойцов.