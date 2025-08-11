Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удастся организовать переговоры между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удастся организовать переговоры между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он высказался в понедельник, 11 августа.

Глава Белого дома заявил, что посадит их двоих в комнату и запрет там. По мнению Трампа, так проблему удастся решить.

Он отметил, что может и не присутствовать при этой встрече лично, а проблема будет решена и без него.

Также Трамп заявил, что будет убеждать Владимира Путина при встрече завершить конфликт на Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что глубоко не согласен с Владимиром Зеленским и обеспокоен его словами относительно территориальных вопросов. Чтобы «вступить в войну и всех убить», ему одобрение не требовалось, добавил президент США.

Ранее Трамп назвал вопрос о том, может ли Украина победить Россию, «тупым».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше