Трамп запланировал организацию встречи Путина и Зеленского

Трамп хочет подключить Зеленского к переговорам.
Президент США Дональд Трамп хочет организовать встречу между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, при необходимости приняв в ней личное участие. Об этом он сообщил 11 августа на пресс-конференции в Вашингтоне.
«Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я буду там, если им понадобится, но я хочу, чтобы встреча была организована между двумя лидерами», — сказал Трамп, его слова приводит Fox News.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПопулярное место и вера в Путина: что Трамп рассказал о будущей встрече с российским президентом.
Он уточнил, что по итогам предстоящих переговоров с Владимиром Путиным на Аляске, которые запланированы на 15 августа, проинформирует о результатах украинского коллегу Владимира Зеленского, а также европейских руководителей. Трамп подчеркнул важность прямого диалога между Россией и Украиной для поиска путей урегулирования конфликта.