Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС», — написала Каллас по итогам обсуждения предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Каллас также заявила, что страны ЕС «выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру».
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. -0-