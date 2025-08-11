Ричмонд
Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС», — написала Каллас по итогам обсуждения предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Каллас также заявила, что страны ЕС «выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру».

Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. -0-

