Губернатор Калининградской области провёл рабочую встречу с главой Минстроя России

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о результатах рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, которая состоялась в Москве.

Источник: KaliningradToday

Ключевой темой обсуждения стало празднование 80-летия региона и подготовка к этому значимому событию. Представители Минстроя России активно участвуют в работе организационного комитета по подготовке к юбилею области. Особое внимание было уделено вопросам благоустройства общественных пространств в муниципалитетах региона. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже достигнуты следующие результаты: благоустроено 9 общественных пространств и планируется реализовать 42 проекта в текущем году.

Губернатор также проинформировал министра о семи заявках региона на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов. Ожидается скорое подведение итогов конкурса.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития строительной отрасли Калининградской области. Стороны наметили дальнейшие шаги по реализации намеченных планов и проектов, направленных на комплексное развитие региона.