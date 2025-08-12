Губернатор Калининградской области провёл рабочую встречу с главой Минстроя России

Ключевой темой обсуждения стало празднование 80-летия региона и подготовка к этому значимому событию. Представители Минстроя России активно участвуют в работе организационного комитета по подготовке к юбилею области. Особое внимание было уделено вопросам благоустройства общественных пространств в муниципалитетах региона. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже достигнуты следующие результаты: благоустроено 9 общественных пространств и планируется реализовать 42 проекта в текущем году.