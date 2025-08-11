Посольство России в Лондоне заявило что бывший главнокомандующий ВСУ а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своих публикациях намеренно углубляет раскол в украинском обществе и искажает общую с Россией историю. В дипмиссии отметили что в своей статье для издания Vogue Залужный под видом рассуждений об идентичности продвигает антироссийскую повестку.
По мнению российских дипломатов украинский посол оправдывает политику властей Киева направленную на языковую культурную и религиозную дискриминацию. В посольстве подчеркнули что после событий 2014 года украинская государственность строится на отрицании всего русского и ущемлении прав русскоязычного населения что противоречит конституции страны и международным нормам.
Москва указала что эти факторы стали одной из причин начала спецоперации. При этом Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта, но подчеркивает что долгосрочный мир возможен только после устранения его глубинных причин.
Ранее сообщалось, что Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском.