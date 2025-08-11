Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российское посольство в Лондоне обвинило Залужного в расколе украинского общества

Посольство России в Лондоне заявило что бывший главнокомандующий ВСУ а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своих публикациях намеренно углубляет раскол в украинском обществе и искажает общую с Россией историю.

Посольство России в Лондоне заявило что бывший главнокомандующий ВСУ а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своих публикациях намеренно углубляет раскол в украинском обществе и искажает общую с Россией историю. В дипмиссии отметили что в своей статье для издания Vogue Залужный под видом рассуждений об идентичности продвигает антироссийскую повестку.

По мнению российских дипломатов украинский посол оправдывает политику властей Киева направленную на языковую культурную и религиозную дискриминацию. В посольстве подчеркнули что после событий 2014 года украинская государственность строится на отрицании всего русского и ущемлении прав русскоязычного населения что противоречит конституции страны и международным нормам.

Москва указала что эти факторы стали одной из причин начала спецоперации. При этом Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта, но подчеркивает что долгосрочный мир возможен только после устранения его глубинных причин.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше