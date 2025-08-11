Посольство России в Лондоне заявило что бывший главнокомандующий ВСУ а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своих публикациях намеренно углубляет раскол в украинском обществе и искажает общую с Россией историю. В дипмиссии отметили что в своей статье для издания Vogue Залужный под видом рассуждений об идентичности продвигает антироссийскую повестку.