Премьер РФ Мишустин снял с должности торгпреда России в Австрии Плотникова

Торговый представитель России в Австрии Андрей Плотников снят с должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на сайте официального обнародования правовых актов.
Как утверждается в распоряжении, Андрей Плотников освобожден от должности из-за истечения контракта. Документ появился на сайте 11 августа.
«Освободить Плотникова Андрея Николаевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Австрийской Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — сказано в публикации.
Суд в Махачкале между тем арестовал экс-гендиректора «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова. Он ушел с поста главы компании в 2016 году.