Премьер РФ Мишустин снял с должности торгпреда России в Австрии Плотникова

Мишустин освободил торгпреда РФ в Австрии Плотникова от должности из-за истечения контракта.

Источник: Комсомольская правда

Торговый представитель России в Австрии Андрей Плотников снят с должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на сайте официального обнародования правовых актов.

Как утверждается в распоряжении, Андрей Плотников освобожден от должности из-за истечения контракта. Документ появился на сайте 11 августа.

«Освободить Плотникова Андрея Николаевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Австрийской Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — сказано в публикации.

