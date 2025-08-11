Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Групповое быдло»: Захарова ответила на антироссийские призывы Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила призывы Украины исключить русский язык из списка региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. Соответствующее заявление она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Как подчеркнула дипломат, новый уполномоченный по защите госязыка на Украине Елена Ивановская «плевала» на эту самую хартию.

«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло. Киевский режим — это и есть групповое быдло», — написала Захарова.

Недавно Мария Захарова выступила с критикой в адрес генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, который отказался признавать новые территории в составе нашей страны. Позицию главы НАТО дипломат назвала безнравственной. По её мнению, подобная риторика является частью «фашизации западноевропейской части континента».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше