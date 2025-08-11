Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отложил новые пошлины на товары из Китая на 90 дней

Президент США Дональд Трамп продлил отсрочку введения дополнительных тарифов на товары из Китая на три месяца. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на официального представителя администрации.

Источник: Life.ru

Документ был подписан за несколько часов до окончания предыдущего моратория на повышение таможенных сборов, который ранее установил глава государства. Новые условия приостанавливают введение повышенных пошлин на китайский импорт сроком на 90 дней.

Отсрочка стала прогнозируемым итогом торговых консультаций между делегациями США и Китая, проходивших в конце прошлого месяца в Стокгольме. Если бы срок не был продлён, американские пошлины на продукцию из Пекина вернулись бы к значениям апреля, когда торговое противостояние между двумя крупнейшими экономиками достигло максимума.

Напомним, ранее США временно отменили ограничения на экспорт технологий в Китай для содействия торговым переговорам. Администрация президента решила приостановить введение ограничений, чтобы не ухудшить процесс диалога с Пекином. Тогда же стало известно, что делегации Китая и Штатов планировали продлить тарифную паузу на торговых переговорах ещё на 90 дней.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше