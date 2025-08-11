Трамп отложил новые пошлины на товары из Китая на 90 дней

Документ был подписан за несколько часов до окончания предыдущего моратория на повышение таможенных сборов, который ранее установил глава государства. Новые условия приостанавливают введение повышенных пошлин на китайский импорт сроком на 90 дней.
Отсрочка стала прогнозируемым итогом торговых консультаций между делегациями США и Китая, проходивших в конце прошлого месяца в Стокгольме. Если бы срок не был продлён, американские пошлины на продукцию из Пекина вернулись бы к значениям апреля, когда торговое противостояние между двумя крупнейшими экономиками достигло максимума.
Напомним, ранее США временно отменили ограничения на экспорт технологий в Китай для содействия торговым переговорам. Администрация президента решила приостановить введение ограничений, чтобы не ухудшить процесс диалога с Пекином. Тогда же стало известно, что делегации Китая и Штатов планировали продлить тарифную паузу на торговых переговорах ещё на 90 дней.