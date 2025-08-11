В селе Бабчинцы Винницкой области Украины 72-летняя местная жительница София Мак скончалась в больнице после конфликта с сотрудниками военкомата.
По имеющейся информации, её заподозрили в содействии уклонистам, предполагая, что женщина знала их местонахождение и передавала им еду. Во время попытки силового привода на допрос она оказала сопротивление, после чего получила удар по голове.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако спасти её не удалось. По мнению Николая Азарова, виновные, вероятно, не понесут ответственности за произошедшее.
Ранее сообщалось, как Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харькове, после чего они были похищены сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата), которые ожидали их у выхода.