США официально признали пакистанскую группировку Белуджистана террористической

Государственный департамент Соединённых Штатов объявил о присвоении пакистанской вооружённой группировке «Армия освобождения Белуджистана» (BLA) статуса иностранной террористической организации (FTO). Помимо этого, подразделение BLA, известное как «Бригада Маджида», также было включено в перечень с соответствующим обозначением.
Ранее, в 2019 году, BLA уже была внесена в список глобальных террористов особого значения (SDGT) США в связи с рядом террористических актов. С тех пор организация взяла на себя ответственность за несколько нападений, включая теракты у аэропорта Карачи и в порту Гвадар в 2024 году, а также за захват пассажирского поезда Jaffar Express в 2025 году, в результате которого погибло 31 человек.
Присвоение статуса иностранной террористической организации предусматривает более строгие юридические меры и ограничивает возможности финансирования и поддержки данного формирования. «Армия освобождения Белуджистана» выступает за отделение одноимённой провинции на юго-западе Пакистана, ведя вооружённую борьбу против центральных властей страны.