США официально признали пакистанскую группировку Белуджистана террористической

Ранее, в 2019 году, BLA уже была внесена в список глобальных террористов особого значения (SDGT) США в связи с рядом террористических актов. С тех пор организация взяла на себя ответственность за несколько нападений, включая теракты у аэропорта Карачи и в порту Гвадар в 2024 году, а также за захват пассажирского поезда Jaffar Express в 2025 году, в результате которого погибло 31 человек.