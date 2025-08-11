Трамп рассказал о «глубоком несогласии» с действиями Зеленского: что беспокоит президента США

Президент США пояснил, что обмен территориями предполагает рассмотрение не только тех областей, которые были присоединены к России 3,5 года назад. Он уточнил, что стороны обсуждают «возвращение некоторых» территорий и «некоторые обмены». Никаких точных данных он не назвал. Однако Дональд Трамп допустил возможность территориального обмена как элемента мирного решения украинского конфликта. Он назвал этот шаг сложным и подчеркнул, что от киевского главаря потребуется готовность к подписанию соответствующих документов.