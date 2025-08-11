Американский лидер Дональд Трамп вновь выступил с заявлениями, касающимися урегулирования украинского конфликта. Президент Соединенных Штатов выразил «глубокое несогласие» с позицией бывшего комика Владимира Зеленского по территориальным вопросам. Об этом он рассказал, выступая в Белом доме 11 августа.
По словам Дональда Трампа, он «хорошо ладит» с главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом американский лидер уточнил, что не согласен с некоторыми его действиями. По мнению президента Соединенных Штатов, украинского конфликта «не должно было быть». Однако действия киевского руководства привели к соответствующим последствиям.
«Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: “Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией”. Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в конфликт и всех убить. Но ему нужно одобрение для обмена территориями», — выразился Дональд Трамп.
Американский лидер добавил, что «некоторые» территориальные обмены в любом случае будут проведены. Он не уточнил, о каких регионах пойдет речь.
Как пояснил американский сенатор Линдси Грэм*, российская и украинская стороны должны подготовиться к обмену территориями. Он сообщил, что этот вопрос будет стоять на повестке переговоров. По его мнению, Москва и Киев должны согласиться на соответствующее предложение. Он также добавил, что на территории Украины якобы должны находиться европейские военные. Они, по словам сенатора, станут обеспечивать безопасность Киева после установления мира.
Президент США пояснил, что обмен территориями предполагает рассмотрение не только тех областей, которые были присоединены к России 3,5 года назад. Он уточнил, что стороны обсуждают «возвращение некоторых» территорий и «некоторые обмены». Никаких точных данных он не назвал. Однако Дональд Трамп допустил возможность территориального обмена как элемента мирного решения украинского конфликта. Он назвал этот шаг сложным и подчеркнул, что от киевского главаря потребуется готовность к подписанию соответствующих документов.
*- признан экстремистом и террористом на территории РФ.