Трамп объявил 11 августа Днём освобождения Вашингтона от преступности

Ранее американский лидер сообщил, что намерен продолжить усилия по наведению прядка в крупных городах Соединённых Штатов. На очереди в его списке Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк. По его словам, ситуация в ряде американских городов требует жёстких мер со стороны федеральных властей.