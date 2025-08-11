Каллас: ЕС будет работать на 19-м пакетом антироссийских санкций

Евросоюз готовится приступить к формированию 19-го пакета ограничительных мер в отношении России.
Как информирует агентство Reuters, глава европейской дипломатии Кая Каллас указала, что обсуждение возможных уступок Москве нецелесообразно до тех пор, пока не будет достигнуто полное прекращение огня.
Она подчеркнула важность последовательного подхода, при котором вначале должно быть обеспечено прекращение боевых действий, создана надежная система мониторинга и предоставлены строгие гарантии безопасности.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на протяжении нескольких недель призывает президента США Дональда Трампа усилить санкции против России.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше