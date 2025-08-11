Трамп: США не будут вводить пошлины на импорт золота

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что американские власти не планируют вводить пошлины на импорт золота. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.
Решение было обнародовано после публикации данных погранично-таможенной службы США, которая ранее уведомила о возможном введении 39% пошлины на ввоз золотых слитков из Швейцарии.
В своем сообщении Трамп написал: «Золото не будет облагаться пошлиной».
Ранее сообщалось, что эксперты подсчитали убытки Индии при отказе от российской нефти.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше