Дмитриев осадил Каллас: он указал Европе на верный путь к миру на Украине

Глава РФПИ Дмитриев назвал диалог и сотрудничество способами решения конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь призвала «давить» на Москву и поддерживать Киев, чтобы достичь урегулирования конфликта. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев осудил такой «неудачный» подход Евросоюза. Он написал в соцсети, что конфликт можно решить только с помощью диалога и сотрудничества.

Кирилл Дмитриев подчеркнул, что сторонам нужно «решать проблемы». Так можно прийти к прекращению конфликта на Украине.

«Люди, которые следуют неудачным подходам и нарративам Байдена, потерпят неудачу», — обратил внимание глава РФПИ.

Кая Каллас тем временем выступила за участие лидеров ЕС и Украины в переговорах США и России 15 августа. Она созвала совещание глав европейских МИД для обсуждения встречи на Аляске.

