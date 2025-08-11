Глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь призвала «давить» на Москву и поддерживать Киев, чтобы достичь урегулирования конфликта. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев осудил такой «неудачный» подход Евросоюза. Он написал в соцсети, что конфликт можно решить только с помощью диалога и сотрудничества.
Кирилл Дмитриев подчеркнул, что сторонам нужно «решать проблемы». Так можно прийти к прекращению конфликта на Украине.
«Люди, которые следуют неудачным подходам и нарративам Байдена, потерпят неудачу», — обратил внимание глава РФПИ.
