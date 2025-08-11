Авиавласти США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Трампа и Путина

Ранее представители Кремля и Белого дома подтвердили, что в этот день на Аляске состоится встреча глав двух государств. В ходе подготовки к саммиту обсуждались различные форматы переговоров, но основной акцент сделан на двусторонних переговорах. В то же время возможность расширения диалога остаётся предметом дальнейших обсуждений.