Авиавласти США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Трампа и Путина

Американские авиационные службы объявили о временном закрытии воздушного пространства над городом Анкоридж на Аляске 15 августа. Это связано с проведением важной международной встречи, которая запланирована в этот день.

По официальному уведомлению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), запрет на полёты будет действовать в радиусе 30 миль (около 48 километров) вокруг Анкориджа и на высоте до 18 тысяч футов (примерно 5,5 тысячи метров). Ограничения продлятся весь день — с утра до вечера пятницы.

Ранее представители Кремля и Белого дома подтвердили, что в этот день на Аляске состоится встреча глав двух государств. В ходе подготовки к саммиту обсуждались различные форматы переговоров, но основной акцент сделан на двусторонних переговорах. В то же время возможность расширения диалога остаётся предметом дальнейших обсуждений.

Таким образом, меры по закрытию воздушного пространства направлены на обеспечение безопасности и комфорта проведения предстоящих переговоров на высоком уровне.