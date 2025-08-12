«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной (Православной Церкви Украины. — Ред.) колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло. Раньше польские шляхтичи называли так людей физического труда. Киевский режим — это и есть групповое быдло», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что именно Россия возвела человека труда на пьедестал, а упомянутым ею нарицательным словом стали называть именно тех, кто «без чести и совести» выполнял чужие поручения и команды.
Захарова днем ранее, 10 августа, назвала «некрофилией» имеющиеся отношения Евросоюза (ЕС) и Киева. Соответствующим образом она прокомментировала взаимоотношения брюссельской бюрократии с украинской стороной после того, как офис президента Украины Владимира Зеленского представил совместное заявление с очередным планом по прекращению огня посредством давления на Россию.