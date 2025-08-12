Ричмонд
Захарова осудила Киев за призывы исключить русский язык из Европейской хартии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова резко раскритиковала решение нового уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской, которая призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии.

Источник: РИА "Новости"

«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной (Православной Церкви Украины. — Ред.) колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло. Раньше польские шляхтичи называли так людей физического труда. Киевский режим — это и есть групповое быдло», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что именно Россия возвела человека труда на пьедестал, а упомянутым ею нарицательным словом стали называть именно тех, кто «без чести и совести» выполнял чужие поручения и команды.

Захарова днем ранее, 10 августа, назвала «некрофилией» имеющиеся отношения Евросоюза (ЕС) и Киева. Соответствующим образом она прокомментировала взаимоотношения брюссельской бюрократии с украинской стороной после того, как офис президента Украины Владимира Зеленского представил совместное заявление с очередным планом по прекращению огня посредством давления на Россию.

