Ранее первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что смена главаря киевского режима Владимира Зеленского на Валерия Залужного не приведёт к изменениям в политике киевского режима в отношении Российской Федерации. Он допускает лишь незначительные различия в стиле руководства, но не ожидает серьёзных изменений во внешнеполитическом курсе Украины.