В Турции рассказали о масштабных коррупционных схемах окружения Зеленского

Окружение главаря киевского режима Владимира Зеленского подозревается в переводе крупных сумм на банковские счета в Объединённых Арабских Эмиратах по коррупционной схеме. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık.

Источник: Life.ru

С прошлого года на Украине усиливаются коррупционные скандалы с участием высокопоставленных чиновников. В конце июня Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование в отношении нескольких политиков, включая Рустема Умерова и экс-заместителя премьер-министра Алексея Чернышова.

По данным издания, для властей было важно ограничить работу НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Журналисты получили сведения от украинских источников, которые раскрыли номера счетов двух компаний, зарегистрированных в ОАЭ, куда ежемесячно переводится около 50 миллионов долларов. Эти фирмы связаны с экс-консультантом Фонда государственного имущества Украины Андреем Гмыриным, который находится под международным следствием.

А ранее депутат Верховной рады заявил, что антикоррупционные органы получили записи разговоров, которые проходили в квартире Тимура Миндича, бизнес-партнёра Владимира Зеленского. Согласно этим записям, обсуждалась покупка французского банка для отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте. Банк собирались зарегистрировать на родственника Олега Шурмы, бывшего заместителя главы офиса Зеленского, а за содействием планировали обратиться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

