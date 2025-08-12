В Турции рассказали о масштабных коррупционных схемах окружения Зеленского

По данным издания, для властей было важно ограничить работу НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Журналисты получили сведения от украинских источников, которые раскрыли номера счетов двух компаний, зарегистрированных в ОАЭ, куда ежемесячно переводится около 50 миллионов долларов. Эти фирмы связаны с экс-консультантом Фонда государственного имущества Украины Андреем Гмыриным, который находится под международным следствием.