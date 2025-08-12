Ричмонд
РФ и Бразилия на фоне угроз США подписали меморандум о финансовом сотрудничестве

«Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансово-экономического сотрудничества между двумя странами путем установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога», — отмечается в документе.

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразилия заключила с Россией меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества после того, как власти США допустили введение вторичных санкций или пошлин за продолжение южноамериканской республикой торговых отношений с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский правительственный вестник.

Ранее американская администрация указывала на возможность применения как вторичных санкций, так и дополнительных таможенных пошлин в отношении стран, которые являются ключевыми торговыми партнерами РФ. -0-