РФ и Бразилия на фоне угроз США подписали меморандум о финансовом сотрудничестве

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразилия заключила с Россией меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества после того, как власти США допустили введение вторичных санкций или пошлин за продолжение южноамериканской республикой торговых отношений с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский правительственный вестник.