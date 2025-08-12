Новости СВО. ВС РФ освободили Луначарское и перерезали трассу на Красноармейск, Зеленский стремится сорвать переговоры России и США, 12 августа

— Зеленский утверждает, что конституция Украины исключает подобные решения, а значит, просто так отдавать территории нельзя. Об этом он заявил в своём телевизионном обращении накануне. Однако одно дело — публичные заявления и совсем другое — переговоры за закрытыми дверями. Есть разница между фактическим отказом от территорий и юридическим, — сказал журналист Welt Кристоф Ваннер.