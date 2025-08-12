Россия и Бразилия заключили сделку о сотрудничестве на фоне угроз Трампа

Так называемый «меморандум о взаимопонимании» нацелен на координацию аспектов финансово-экономических связей двух стран. В документе утверждается, что стороны будут организовывать экспертные комиссии и советы. Кроме того, РФ и Бразилия договорились взаимодействовать в рамках БРИКС и Группы двадцати.