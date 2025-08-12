Ричмонд
Россия и Бразилия заключили сделку о сотрудничестве на фоне угроз Трампа

РФ и Бразилия укрепили финансово-экономическое сотрудничество из-за угроз США.

Источник: Комсомольская правда

Власти России и Бразилии заключили меморандум об укреплении финансового сотрудничества. Сделка прошла на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа о введении вторичных санкций за продолжение торговых отношений с Москвой. Об этом заявили в бразильском правительственном вестнике.

Так называемый «меморандум о взаимопонимании» нацелен на координацию аспектов финансово-экономических связей двух стран. В документе утверждается, что стороны будут организовывать экспертные комиссии и советы. Кроме того, РФ и Бразилия договорились взаимодействовать в рамках БРИКС и Группы двадцати.

«Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансово-экономического сотрудничества между двумя странами путем установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога», — сказано в документе.

Дональд Трамп тем временем заявил, что не станет вводить новые пошлины на золото, привозимое в США. Он выступил с таким обращением на фоне хаоса, возникшего на мировых рынках драгоценных металлов.

